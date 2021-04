Treinador do Atlético Mineiro responde a Hulk: "Trato todos da mesma forma"

Avançado queixou-se de pouco tempo de jogo, Cuca alega que tem colocado o jogador em campo em praticamente todos os encontros.

É um dos temas do momento no futebol brasileiro: após o triunfo do Atlético Mineiro sobre o Athletic, por 1-0, Hulk disparou na direção do treinador, Cuca, alegando dispor de pouco tempo de jogo no "Galo".

A resposta do técnico não tardou. Minutos depois de o avançado falar à imprensa, o homem do leme da equipa de Belo Horizonte reagiu.

"Não ouvi isso [o que Hulk disse], mas ontem [sexta-feira] tive uma conversa com ele antes do treino. Perguntei-lhe em qual posição queria jogar. Ficou decidido que iria jogar como 9. Depois, no decorrer do jogo, vi que estava com certa dificuldade nessa posição, e coloquei-o na ala direita, com o Sasha como avançado centro. Depois vi que o lateral esquerdo estava a avançar muito e criar-nos perigo. Aí coloquei o Savarino na direita e devolvi o Hulk ao centro", começou por explicar Cuca, alegando que o ex-FC Porto tem jogador em "praticamente todas as partidas" desde que o treinador assumiu o banco do Atlético:

"Ele jogou praticamente todas as partidas comigo. Se não como titular, como suplente utlizado. Depois há o scout. Hoje mesmo, vejo a gravação e olho para aquilo que o jogador fez no jogo inteiro, faço comparativo com os outros, para, a partir daí, ter a minha equipa. Eu tento tratar todos de forma homogénea. Não trato individualmente, olhando para um em detrimento de outro. Trato de todos de igual forma e com o Hulk também é assim", rematou Cuca, que assinou um contrato de dois anos com o Atlético Mineiro no início de março.