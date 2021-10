Simeone revela que quis Messi no Atlético: "Vês o avião que passa no céu..."

Treinador do Atlético de Madrid em entrevista ao jornal "Olé".

A propósito dos 25 anos do jornal "Olé", o diário desportivo argentino levou a cabo uma extensa entrevista com Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, que será publicada na íntegra em breve.

Por agora, o "Olé" desvenda um excerto dessa mesma entrevista, no qual "El Cholo" revela que tentou saber se Lionel Messi gostaria de rumar aos colchoneros, depois de não chegar a acordo para a renovação com o Barcelona e antes de se transferir para o PSG.

"Conto-te um detalhe. Agora com o que se passou com o Barcelona, telefonámos a Luis [Suárez]. Com todo o respeito, a Leo não telefonei, mas sim ao Luis para lhe perguntar como estava Messi, se estava com vontade ou se havia uma mínima possibilidade de que viesse para o Atlético", começou por contar.

"Foi algo que durou cerca de três horas, porque já o PSG estava obcecado. Se deu em algo? Não, em nada. Vês o avião que passa no céu e limitas-te a dizer "Lá vai ele". E assim foi", concluiu.