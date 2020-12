Real Madrid vence dérbi e acaba com invencibilidade do Atlético

Equipa do técnico Zinedine Zidane dominou o dérbi durante quase todos os 90 minutos e venceu jogo no estádio Alfredo Di Stéfano, este domingo, por 2-0. Os golos da vitória merengue foram marcados pelo brasileiro Casemiro e pelo guarda-redes Oblak (autogolo, após finalização de Carvajal).

A vitória merengue encerrou a série invicta de 26 jogos do Atlético no campeonato espanhol. Os colchoneros não perdiam na La Liga desde fevereiro - quando derrotados justamente pelo próprio rival da capital espanhola.

O Real Madrid foi melhor que o Atlético nas duas metades do jogo. Na primeira, abriu o placar com Casemiro, aos 15 minutos. Kroos cobrou canto na direita e o trinco brasileiro cabeceou no coração da área para o canto esquerdo de Oblak, sem chance para o guarda-redes do Atlético.

No segundo tempo, Simeone voltou do intervalo com duas mudanças de uma só vez. Entraram Renan Lordi, Ángel Correa e Lemar e saíram Felipe Carrascoe e Herrera. O treinador argentino levo a equipa ao ataque, mas sem sucesso. O Real defendia-se bem e atacava com maior perigo. Aos 62, ampliou a vantagem. Após finalização de Carvajal, a bola faz curva, vai ao poste, depois bate nas costas de Oblak, que acaba por marcar o autogolo.

Nesta altura, João Félix, que acabara de ser substituído, protagonizou uma cena fora do relvado. O internacional português não escondeu a irritação depois de deixar as quatro linhas, tendo pontapeado uma cadeira. O avançado não esteve bem no jogo, tal como o companheiro de ataque, o uruguaio Luis Suárez.

Apesar da derrota, o Atlético de Madrid mantém-se, por ora, na liderança do campeonato espanhol com 26 pontos, mas pode perder a posição caso o Real Sociedad vença o Eibar este domingo. O Real Madrid, por sua vez, encurtou a distância para o rival para três pontos. A equipa de Zidan subiu para o terceiro posto.

Na 14ª jornada de La Liga, a equipa colchonera enfrentará o Elche, no sábado, no Wanda Metropolitano, enquanto os merengues irão jogar contra o Eibar, no domingo, no Estádio Municipal de Ipurua. As duas equipas jogam durante a semana pela Taça do Rei.