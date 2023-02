Presidente do Bayern junta-se às críticas a Neuer: "Estou mais desiludido do que zangado"

Guarda-redes ficou em sarilhos com o Bayern desde que criticou publicamente o clube pela decisão de despedir Toni Tapalovic, treinador de guarda-redes que o acompanhou durante mais de uma década.

Herbert Hainer, presidente do Bayern, juntou-se esta terça-feira ao coro de críticas na direção de Manuel Neuer, que prestou declarações polémicas sobre o despedimento de Toni Tapalovic, treinador de guarda-redes que o acompanhou durante mais de uma década.

"É incompreensível e desapontante para o clube que Manuel Neuer não tenha procurado uma comunicação direta connosco, preferindo virar-se para a imprensa. Estou mais desiludido do que zangado, porque pensei que Manuel, por ser um grande jogador que está aqui há muito tempo, iria discutir estas questões connosco primeiro", lamentou, em declarações ao site BR24 Sport.

Questionado sobre se essas declarações poderão ditar uma rescisão de contrato com o veterano guarda-redes alemão, o máximo dirigente do Bayern recusou a ideia, garantindo que o problema será resolvido dentro de portas.

"É por isso que somos o Bayern. No Bayern, iremos sempre clarificar estas questões internamente. São estas coisas que fazem do Bayern um clube forte e especial", frisou Hainer.

Afastado dos relvados até ao final da temporada devido a uma lesão grave sofrida enquanto esquiava, após a eliminação da Alemanha na fase de grupos do Mundial'2022, Neuer tem sido muito criticado por vários nomes do universo bávaro, incluindo o CEO Oliver Kahn, desde que reagiu à saída de Tapalovic.

Recorde-se que Neuer abordou o despedimento do treinador de guarda-redes com um emocionado desabafo, admitindo que todo o plantel bávaro ficou em choque com a decisão.

"Para mim, foi um golpe quando já estava no chão. Senti como se me arrancassem o coração. Foi a coisa mais brutal que vivi na minha carreira e vivi muitas coisas. O que aconteceu agora é de outro nível. Toda a gente no nosso grupo de guarda-redes está em cacos. As pessoas começaram a chorar. Creio que isso diz tudo. Os guarda-redes são uma equipa dentro de outra equipa, mas Toni era popular dentro de todo o plantel", referiu.