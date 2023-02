Bayern despediu treinador de guarda-redes: "Foi como se me arrancassem o coração"

Manuel Neuer mostrou-se angustiado com a decisão do gigante bávaro em despedir Toni Tapalovic, treinador de guarda-redes que o acompanhou durante mais de uma década.

Manuel Neuer mostrou-se esta sexta-feira angustiado com a decisão do Bayern em despedir Toni Tapalovic, treinador de guarda-redes que o acompanhou durante mais de uma década, até antes de ter rumado ao gigante bávaro, em 2011.

"Esse golpe afetou-me muitíssimo. Foram os responsáveis do clube que me disseram. Saiu do nada, até para Toni. Não entendi em absoluto e derrubou-me. Toni sempre foi um jogador da equipa juntamente connosco, toda a gente o via assim. Sempre podemos separar o trabalho da vida privada", lamentou o veterano guardião, de 37 anos, em entrevista ao jornal The Athletic.

O Bayern anunciou a saída de Tapalovic ao fim de 11 anos e meio ao serviço de clube, com relatos na Alemanha a explicarem que a decisão surgiu de um desentendimento com o treinador Julian Nagelsmann. Sobre o assunto, Neuer reforçou apenas a tristeza que sentiu quando soube da despedida.

"Para mim, foi um golpe quando já estava no chão. Senti como se me arrancassem o coração. Foi a coisa mais brutal que vivi na minha carreira e vivi muitas coisas. O que aconteceu agora é de outro nível. Toda a gente no nosso grupo de guarda-redes está em cacos. As pessoas começaram a chorar. Creio que isso diz tudo. Os guarda-redes são uma equipa dentro de outra equipa, mas Toni era popular dentro de todo o plantel", frisou.

Neuer abordou ainda a fratura na perna que sofreu num acidente de esqui logo após a eliminação da Alemanha na fase de grupos do Mundial'2022, lesão que o afastou dos relvados para o resto da temporada, recordando como informou os restantes colegas no Bayern.

"Eu publiquei uma fotografia no nosso grupo de WhatsApp e pedi desculpa. Eu também liguei aos responsáveis [do clube], pedi desculpa e disse-lhes que lamentava. Os chefes do Bayern ficaram em choque. No início ninguém conseguia dizer nada. Talvez tenha sido por isso que foram tão reservados comigo. Posso compreendê-lo", concluiu.