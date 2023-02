Neuer em sarilhos no Bayern: "O que disse não faz jus à braçadeira de capitão"

O veterano guarda-redes, afastado dos relvados até ao final da temporada devido a uma lesão grave sofrida enquanto esquiava, criticou a decisão do Bayern em despedir Toni Tapalovic, treinador de guarda-redes que o acompanhou durante mais de uma década.

Oliver Kahn, CEO do Bayern, respondeu esta sexta-feira às polémicas declarações de Manuel Neuer acerca do despedimento de Toni Tapalovic, treinador de guarda-redes que o acompanhou durante mais de uma década e que saiu do clube devido a supostas divergências com o treinador Julian Nagelsmann.

"O que Neuer disse nesta entrevista sobre o antigo treinador de guarda-redes não faz jus à braçadeira de capitão que ele usa e aos valores do Bayern enquanto clube. E as declarações dele surgem numa altura desapropriada, uma vez que estamos a encarar vários jogos importantes nesta altura. Percebo que fique afetado, mas tudo tem um limite, até porque quando tomámos esta decisão, informámo-lo e explicámos-lhe que seria o melhor para a equipa", frisou, em entrevista ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung.

Kahn foi mais longe e garantiu que as palavras do veterano guardião, de 37 anos, que estava afastado dos relvados até ao final da temporada devido a uma lesão grave que sofreu enquanto esquiava, logo após a eliminação da Alemanha na fase de grupos do Mundial'2022, vão resultar em consequências disciplinares.

"Passei por uma situação igual na seleção alemã, em 2004, mas os objetivos da equipa eram, para mim, o essencial. Eram mais importantes do que os meus desejos pessoais, por isso não falei publicamente na altura. E, agora, o Neuer fez o contrário. Vamos falar com ele e tomar medidas internamente", assumiu.

Recorde-se que Neuer abordou o despedimento de Tapalovic com um emocionado desabafo, admitindo que todo o plantel bávaro ficou em choque com a decisão.

"Para mim, foi um golpe quando já estava no chão. Senti como se me arrancassem o coração. Foi a coisa mais brutal que vivi na minha carreira e vivi muitas coisas. O que aconteceu agora é de outro nível. Toda a gente no nosso grupo de guarda-redes está em cacos. As pessoas começaram a chorar. Creio que isso diz tudo. Os guarda-redes são uma equipa dentro de outra equipa, mas Toni era popular dentro de todo o plantel", referiu.