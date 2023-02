Neuer continua a ser visado na Alemanha: "Declarações vergonhosas"

Guardião alemão criticou publicamente o Bayern pela saída do treinador de guarda-redes, Toni Tapalovic. Oliver Kahm já tinha visado o guardião dos bávaros, mas as críticas vêm de outras partes

As declarações de Manuel Neuer, que criticou publicamente o Bayern de Munique pela saída do anterior técnico de guarda-redes, Toni Tapalovic, continuam a dar que falar. Kahn já visou o guardião e, agora, foi a vez de um antigo jogador do clube.

"Considero algumas das suas declarações simplesmente vergonhosas. Só mostra a sua vaidade, ele coloca-se em primeiro lugar", afirmou Dietmar Hamann, em declarações à Sky.

Recorde-se que Neuer abordou o despedimento de Tapalovic com um emocionado desabafo, admitindo que todo o plantel bávaro ficou em choque com a decisão.

"Para mim, foi um golpe quando já estava no chão. Senti como se me arrancassem o coração. Foi a coisa mais brutal que vivi na minha carreira e vivi muitas coisas. O que aconteceu agora é de outro nível. Toda a gente no nosso grupo de guarda-redes está em cacos. As pessoas começaram a chorar. Creio que isso diz tudo. Os guarda-redes são uma equipa dentro de outra equipa, mas Toni era popular dentro de todo o plantel", referiu.

Oliver Kahn, CEO do Bayern, já tinha respondido ao dono da baliza do clube e da seleção germânica.

"O que Neuer disse nesta entrevista sobre o antigo treinador de guarda-redes não faz jus à braçadeira de capitão que ele usa e aos valores do Bayern enquanto clube. E as declarações dele surgem numa altura desapropriada, uma vez que estamos a encarar vários jogos importantes nesta altura. Percebo que fique afetado, mas tudo tem um limite, até porque quando tomámos esta decisão, informámo-lo e explicámos-lhe que seria o melhor para a equipa", explicou.