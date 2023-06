Oferta saudita terá convencido Modric a despedir-se do Real Madrid

De acordo com o "OK Diario", o veterano médio croata, de 37 anos, decidiu que vai deixar o gigante merengue no final da época, aceitando uma proposta saudita avaliada em 120 milhões de euros por três temporadas.

Aos 37 anos e depois de mais uma década no Santiago Bernabéu, Luka Modric poderá estar em vias de dizer adeus ao Real Madrid.

De acordo com os espanhóis do "OK Diario", o veterano médio croata, cujo contrato expira no final da época, tinha a renovação de contrato muito bem encaminhada, mas uma oferta da Arábia Saudita avaliada em 120 milhões de euros por três épocas fê-lo mudar de ideias.

A referida fonte assegura que a decisão de Modric está tomada e que o jogador já informou o clube da mesma, podendo realizar no domingo o seu último jogo com a camisola do Real Madrid, em casa diante do Athletic Bilbau.

De resto, também Karim Benzema deverá estar em vias de se despedir do gigante merengue, com vários meios espanhóis a garantirem que o vencedor da Bola de Ouro, aos 35 anos, também vai trocar o Real Madrid por um emblema saudita, com um contrato de duas temporadas avaliado em 200 milhões de euros.