Benzema terá proposta de 200 milhões de euros da Arábia Saudita

Karim Benzema, letal avançado do Real Madrid, tem em mãos uma proposta aliciante em termos financeiros.

O Bola de Ouro Karim Benzema pode estar de saída do Real Madrid. O avançado francês acaba contrato com a equipa merengue em 2024 e, segundo consta, tem em mãos uma proposta aliciante proveniente da Arábia Saudita.

A informação é avançada pelo portal Relevo, que indica que o jogador gaulês tem uma proposta de 200 milhões de euros por parte do governo saudita - não foi revelado qual seria o clube em que jogaria o goleador. As exigências passam por ter de jogar no país por duas temporadas e, a par de Cristiano Ronaldo, ser uma das caras da candidatura do Mundial'2030 (a ser organizado pela Arábia Saudita, Egito e Grécia).

Esta temporada, Benzema participou em 42 jogos pelo Real Madrid, contabilizando 30 golos e seis assistências. O francês tem contrato até 2024 mas o seu futuro pode estar longe da capital espanhola.