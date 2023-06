Nova Zelândia-Catar acaba ao intervalo: cataris acusados de racismo

Jogo particular entre as duas seleções não chegou ao fim. Carlos Queiroz fala de uma decisão tomada sem testemunhas

O jogo entre as seleções da Nova Zelândia e o Catar, de caráter particular, não foi além do intervalo, visto que a seleção neozelandesa decidiu não regressar ao campo, acusando de racismo um jogador da seleção catari, treinada por Carlos Queiroz.

Entrevistado por um canal de televisão do Catar, Carlos Queiroz mostrou-se surpreendido com a decisão da Nova Zelândia, considerando ter sido tomada com base num alegado acontecimento sem testemunhas. "Aparentemente dois jogadores trocaram palavras, quem começou é com eles", começou por dizer o treinador português, atual selecionador do Catar.

"Os jogadores da Nova Zelândia tomaram o partido do seu companheiro de equipa, os nossos jogadores fizeram o mesmo relativamente ao colega. A comitiva neozelandesa fez o mesmo, nós o mesmo fizemos e a Nova Zelândia decidiu abandonar o jogo", continuou.

"É algo do qual não existem testemunhas, o árbitro não sabe o que aconteceu. Foi apenas entre os dois jogadores, Ninguém consegue entender, a FIFA agora terá de decidir. Ninguém ouviu nada, nem o selecionador da Nova Zelândia", concluiu.