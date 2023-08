Notícia em França: Mbappé pondera renovar com o PSG por duas razões

Avançado francês foi reintegrado nos trabalhos da equipa principal e, afinal, até estará a ponderar renovar contrato.

A novela em torno de Kylian Mbappé continua, mas agora com um enredo diferente. É que, de acordo com notícias veiculadas na imprensa francesa, o avançado já pondera renovar o contrato que termina em junho de 2024 - algumas semanas depois de ter comunicado ao PSG que não iria prolongar o vínculo.

E de acordo com o portal Foot Mercato, há duas grandes razões que explicam a mudança de ideias do internacional francês. Por um lado, o mercado de transferências do PSG está a agradar ao jogador (Dembélé, Gonçalo Ramos, Ugarte, Lucas Hernández, Asensio, Skriniar, Cher Ndour e Lee Kang-In foram contratados); Além disso, a provável saída de Neymar para o Al Hilal também é vista com bons olhos por Mbappé, diz o Foot Mercato.

Entretanto, soube-se este domingo que o avançado foi reintegrado nos trabalhos da equipa principal do PSG depois de "conversações muito positivas" com a direção.