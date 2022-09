Liga das Nações: Alemanha com duas ausências de peso devido à covid-19

Manuel Neuer e Leon Goretzka vão falhar os próximos dois jogos da Alemanha na prova.

O guarda-redes Manuel Neuer e o médio Leon Goretzka vão falhar os próximos dois jogos da Alemanha na Liga das Nações devido a terem testado positivo à covid-19, revelou esta quarta-feira a federação germânica (DFB).

Numa nota publicada no seu site oficial e nas redes sociais, a DFB explicou que os dois jogadores do Bayern Munique já foram isolados da equipa e que vão abandonar "brevemente" o hotel em que a comitiva alemã está instalada.

Para já, o selecionador Hansi Flick apenas chamou um jogador, o guarda-redes Oliver Baumann, do Hoffenheim, para colmatar a ausência de Neuer, o atual capitão da Mannschaft.

A Alemanha recebe na sexta-feira a Hungria, em Leipzig, e viaja até Londres em 26 de setembro para defrontar Inglaterra, nos dois últimos jogos do Grupo A3 da Liga das Nações.

Nesse grupo, os germânicos seguem no segundo posto, com seis pontos, menos um do que a Hungria, que lidera com surpresa. Itália é terceira, com cinco, e a Inglaterra ocupa o último posto, com dois.