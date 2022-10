Libertadores: Gabriel Barbosa herói em mais uma conquista do Flamengo

Redação com Lusa

Apontou o golo da vitória na final com o Athletico Paranaense.

O Flamengo conquistou pela terceira vez a Libertadores , depois de vencer o Athletico Paranaense, por 1-0, numa final em que jogou em vantagem numérica desde os 43 minutos.

Em Guaiaquil, no Equador, Pedro Henrique viu o segundo amarelo aos 43 minutos, deixando a equipa comandada por Luiz Felipe Scolari com dez unidades, com Gabriel Barbosa a dar o título ao Flamengo aos 45'+4'.

Depois de dois títulos consecutivos do Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, o Flamengo conquistou o seu terceiro troféu da mais importante prova de clubes da América do Sul, o primeiro desde 2019, quando era orientado por Jorge Jesus.