"Lewandowski vai ganhar no Barcelona o dobro do que ganharia no Bayern"

Lothar Matthäus, lenda do gigante bávaro, mostrou-se surpreendido por o astro polaco estar prestes a assinar por quatro temporadas com o Barcelona

Numa altura em que o Barcelona já comunicou um princípio de acordo junto do Bayern por Robert Lewandowski, que vai custar 45 milhões de euros, mais cinco em variáveis, aos catalães, Lothar Matthäus mostrou-se surpreendido com a duração do contrato oferecido ao polaco, que está prestes a celebrar 34 anos - quatro temporadas.

"Lewandowski conseguiu o que queria: um contrato de longa duração, que até tem mais um ano do que queria no Bayern. Não é a mudança em si, os quatro anos no Barcelona é que são a maior surpresa para mim", escreveu o antigo internacional alemão na coluna de opinião que detém no jornal Bild.

"Agora entendo Robert ainda mais. Vai ganhar mais ou menos o dobro do que ganharia no Bayern até 2024, ao mesmo tempo que, no final da carreira, concretiza o desejo de abraçar um novo desafio na Espanha", acrescentou.

Depois de oito anos, 344 golos em 375 jogos e 19 títulos conquistados na Baviera, com destaque para uma Liga dos Campeões (2019/20) e oito Bundesligas consecutivas, para além de vários prémios individuais, o goleador polaco prepara-se para uma nova aventura na carreira, desta vez com as cores do Barça.

Na época passada, Lewandowski marcou o segundo número mais alto de golos na carreira: 50 golos em 46 jogos, apenas superado pelo registo de 2019/20, quando apontou 55 golos em 47 partidas.