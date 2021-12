Lewandowski está "chocado" por Paulo Sousa querer deixar a Polónia

Dianteiro do Bayern Munique, numa curta, mas incisiva, declaração, revelou as sensações amargas por ver o selecionador polaco com vontade de ter um novo desafio

O pedido de rescisão de Paulo Sousa apresentado ao presidente da Federação Polaca de Futebol, para poder orientar o Flamengo, causou mal-estar entre as hostes polacas. Após Cezary Kulesza expressar descontentamento pela tomada de posição do técnico, o capitão da seleção declarou choque e surpresa.

"O Robert [Lewandowski] está chocado e surpreendido com as recentes ações do treinador [Paulo] Sousa", declarou Monika Bondarowicz, assessora de Imprensa afeta ao avançado do Bayern Munique, este domingo, ao jornal polaco "Interia".

Além de Cezary Kulesza e de Lewandowski, também Zbigniew Boniek, ex-presidente da Federação Polaca de futebol visou, em tom muito crítico, Paulo Sousa, tendo o responsável pela contratação do técnico denotado o efeito disruptivo causado.

"Sinto-me estranho com esta situação (...) e estou incrivelmente enojado. Ouvi falar nessa chamada ao presidente da Federação. Não consigo imaginá-lo mais no banco de suplentes. O dinheiro pode ter um valor destrutivo", afirmou o antigo dirigente.

Zbigniew Boniek detalhou que o contrato estabelecido entre Paulo Sousa e a Federação Polaca, em janeiro de 2021, "deixa claro que não pode assumir outros cargos enquanto for selecionador" e que esse vínculo "é praticamente impossível de terminar a menos que o organismo queira" fazê-lo com efeito imediato.

Porém, e segundo a Imprensa brasileira, Paulo Sousa aceitou, entretanto, rubricar um contrato de duas temporadas com o Flamengo, ainda que o líder federativo polaco tenha recusado o pedido de rescisão unilateral feito, este domingo, pelo técnico.