Laporta, presidente do Barcelona, reuniu-se com o pai de Messi: veja as imagens

Presidente do Barcelona admitiu que o regresso do argentino "estava muito difícil", mas novas imagens mostram que o negócio pode estar de pé

Joan Laporta, presidente do Barcelona, reuniu-se esta manhã com Jorge Messi, pai do futebolista argentino.

De acordo com o jornalista Toni Juanmartí, o encontro deu-se na casa do presidente dos catalães e serviu para continuar com as negociações pelo futebolista argentino.

Recorde-se que o mesmo Laporta admitiu, esta segunda-feira, que a contratação de Messi estava "muito difícil".