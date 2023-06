Messi, um objetivo quase falhado: "Está muito difícil. Quem faz o que pode..."

Barcelona parece pessimista quando a um eventual regresso do astro argentino.

Confirmada que está a saída do PSG, o futuro de Lionel Messi continua a centrar atenções no que ao mercado diz respeito. Apontado ao futebol saudita e dos Estados Unidos, o craque argentino é igualmente desejado em Barcelona, único clube que tinha representado na carreira antes de rumar a Paris.

Sobre o interesse catalão, o jornal espanhol As faz um ponto da situação e realça que as esperanças em Camp Nou parecem ser poucas neste momento. "Está muito difícil. Quem faz o que pode, a mais não é obrigado", afirmou Joan Laporta, à margem das comemorações pelo título europeu feminino, com a publicação a vincar a postura pouco otimista do presidente do Barcelona, ele que até costuma evidenciar-se pelo contrário. "Quando tema Messi ficar resolvido, daremos as respetivas explicações", disse, por seu lado, Mateu Alemany, diretor para o futebol.

A pouca margem de manobra em termos financeiros será o grande entrave para o Barcelona concluir o processo.