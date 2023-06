Notícia em Espanha: Messi já recebeu uma segunda proposta... com menos dinheiro

Craque argentino termina a ligação ao PSG.

Confirmado o adeus ao PSG, clube com o qual termina contrato, Lionel Messi tem em mãos uma proposta dos Estados Unidos. De acordo com o jornal espanhol Marca, o Inter Miami, que tem David Beckham como proprietário, pretende o astro argentino com um contrato de pelo menos três temporadas.

Ainda assim, de acordo com a publicação, e apesar dos valores envolvidos serem "razoáveis" tendo em conta o estatuto de Messi, a oferta fica bem longe dos 400 milhões de euros por ano que o Al Hilal, da Arábia Saudita, tem para oferecer ao campeão mundial.

É ainda de recordar o interesse do Barcelona no regresso do jogador, embora este seja um ponto que não teve desenvolvimentos nos tempos mais recentes.

O PSG foi o único clube de Messi enquanto sénior e profissional depois de 20 anos de ligação ao Barcelona.