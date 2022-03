Joan Laporta: "Negociações com Haaland? Nego-as categoricamente"

Dirigente máximo do Barcelona frisou que falará primeiro com o Dortmund para a eventual aquisição do atleta norueguês

Um dia após Xavi Hernández, treinador do Barcelona, revelar que esteve com Erling Haaland para lhe apresentar o projeto culé, não tendo desmentido negociações com o goleador do Dortmund, o presidente blaugrana negou quaisquer ato negocial.

"No Barcelona, não negociamos com jogadores. Quando tivermos de o fazer, será com o Dortmund. Xavi não desmentiu as negociações mas nego-as categoricamente. Estamos a trabalhar em muitos jogadores que podem reforçar o plantel na próxima temporada, de acordo com ideias do treinador, do diretor de futebol e do secretário técnico, mas negociar com eles não", afirmou Joan Laporta.

O responsável do Barcelona recusou prolongar comentários sobre a "novela Haaland", que se arrasta há vários meses, por criar um efeito de inflação no preço do avançado internacional norueguês, cobiçado por vários "tubarões" europeus. Joan Laporta frisou que falará primeiro com o Dortmund para a aquisição do atleta.

"Não quero falar disso porque qualquer coisa que diga vai fazer com que o preço [de Haaland] suba, mas posso dizer que não negociámos com nenhum [jogador]. Só negociamos [direatamente] com os clubes", esclareceu Joan Laporta.

Haaland, de apenas 21 anos, tem um contrato válido até junho de 2024 e está protegido por uma cláusula de rescisão cifrada em 75 milhões de euros.