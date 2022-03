Xavi falou com Haaland sobre o Barcelona: "Não posso dar detalhes..."

O treinador do Barcelona encontrou-se com o avançado do Dortmund para lhe falar do projeto do Barça, tendo em vista a contratação para a próxima temporada.

Depois de ter sido noticiado pela imprensa espanhola que Xavi Hernández reuniu-se com Erling Haaland, o treinador do Barcelona disse que não pode dar detalhes, mas que está a trabalhar para o futuro do clube.

"Não posso dar detalhes, apenas posso dizer que estamos a trabalhar para o presente e futuro do clube. Não posso avançar nada mais, quando possamos fazê-lo, seremos os primeiros a dizer", explicou em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo em casa do Elche.

Xavi detalhou que tem um papel decisivo nas contratações e explicou o que faz quando tem reuniões com os jogadores.

"Somos uma equipa. Não sou o único a decidir, ninguém decide nada unilateralmente. É um grupo e eu sou uma pessoa de equipa, de fazer perguntas, de ouvir todas as opiniões para depois decidir. O meu papel é decisivo mas não estou sozinho: é apresentar o projeto ao jogador, a ideia de jogo, a cidade, e acima de tudo não o enganar. O mais importante é que nunca vi nenhum jogador a rejeitar o Barcelona. Depois há outras circunstâncias, mas todos têm vontade de vir", afirmou.

Leia também Vídeos Sérgio Conceição fala do futebol "mais vistoso" e faz comparações: "O Vitinha não é um Danilo" Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Paços de Ferreira, agendado para as 18h00 de domingo, Sérgio Conceição foi questionado sobre se este seria o futebol mais vistoso das cinco épocas do treinador ao serviço do FC Porto. Ouça a resposta.