Isco diz que foi agredido no Sevilha: "Atirou-se a mim, agarrou-me pelo pescoço"

Internacional espanhol revelou detalhes sobre uma passagem que foi curta, mas que não deixou de ser acidentada

Aos 31 anos, Isco, internacional espanhol em 38 ocasiões, está sem clube. O médio não encontrou ainda um rumo para a carreira, depois de uma passagem curta, mas acidentada pelo Sevilha, como o jogador tratou de revelar.

"Despediram o Lopetegui e chegou o Sampaoli. Quando o Lopetegui vai embora e o mercado de inverno começa a abrir, vejo muitas coisas estranhas a acontecerem dentro do clube. Fui falar com o Monchi, pedi-lhe que fosse sincero... A partir daí tudo começou a piorar. O Monchi começou a dizer que eu queria sair, o que era mentira. Disse-lhe que era a pessoa mais mentirosa que encontrei no futebol e ele agrediu-me. Atirou-se a mim, agarrou-me pelo pescoço e tiveram de nos separar. Depois disso, não podia ficar em Sevilha", referiu, em entrevista à Marca.

Lamentando o falhanço no acordo com o Union de Berlim, no passado mês de janeiro, Isco revelou ainda que não pensa, como alguns colegas de profissão, numa ida para a Arábia Saudita.

"Quero um projeto onde possa ter continuidade numa equipa que queira jogar futebol. Depois de ter vencido tudo, quero desfrutar nesta fase. Claro que se conquistar mais títulos, melhor. Sou jovem e ainda tenho muitos anos de bom nível pela frente", explicou.