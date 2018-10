Treinador do Leicester fala em "tragédia" e tranquiliza adeptos

Claude Puel clarificou situação e tranquilizou todos os que pensaram que poderia estar a bordo do helicóptero.

O treinador do Leicester, Claude Puel, tranquilizou todos os adeptos que se preocuparam com a possibilidade do técnico estar a bordo do helicóptero do dono do Leicester que se despenhou no sábado, mostrando também toda a sua tristeza pelo sucedido.

"É uma tragédia para o Leicester. Os meus pensamentos estão com as vítimas e com as suas famílias", começou por dizer em declarações ao diário francês "Le Figaro".

"Quero tranquilizar todos aqueles que estavam preocupados comigo. Estou muito triste, mas bem, concluiu o treinador dos "foxes".