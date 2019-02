Icardi afasta a polémica e diz que não vai sair do Inter

O avançado do Inter tem estado envolto em muita polémica nas últimas semanas.

Mauro Icardi, avançado do Inter, tem estado envolto em muita polémica nas últimas semanas. Perdeu a braçadeira de capitão, a titularidade e deixou mesmo de ser convocado.

Após alguns rumores de que iria deixar o clube, o argentino assegurou que, apesar das propostas que recebeu, vai ficar no Inter: "É nos momentos difíceis que se mostra o amor verdadeiro por um clube... Recusei propostas que um jogador profissional dificilmente recusaria. Joguei com dores, que me deixaram em lágrimas no final do jogo. Mas insisti sempre para estar com a equipa, mesmo indo contra as recomendações médicas", disse numa publicação no instagram.

"Neste momento não sei se há amor e respeito do Inter por mim. Não sei se há um desejo de receber as coisas única e exclusivamente para o bem do Inter. Numa família podem acontecer muitas coisas, boas e más. Mas o respeito não deve faltar nunca. Estes são os meus valores. Sei o que é amar o clube e os adeptos. E eles sabem disso porque viram como eu sofri, chorei e lutei por estas cores", continuou.

O avançado tem contrato com os nerazzurri até 2021.