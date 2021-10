Guardiola comenta declarações de Sterling... com Cancelo ao barulho

Sterling com Pep Guardiola

Internacional inglês admitiu a hipótese de deixar o Manchester City.

Raheem Sterling deixou no ar a possibilidade de deixar o Manchester City, em declarações que tiveram impacto no seio do clube, e não só, merecendo mesmo um comentário de Pep Guardiola. O treinador dos citizens falou esta sexta-feira aos jornalistas e abordou o tema.

"Não sabia que considerava sair. É um jogador nosso e espero que continue a ser. Não posso assegurar a ninguém quantos minutos vai jogar, todos têm de falar no relvado. Não apenas Raheem, mas sim todos eles, como Mahrez ou Cancelo, que também queriam jogar mais. Quero que sejam felizes. Têm de estar contentes no clube, se assim não for devem tomar uma decisão", começou por dizer.

"Não posso garantir que vão jogar sempre 90 minutos. Sou eu que tomo as decisões em função do melhor para o clube, não para os jogadores. Não quero ver jogadores infelizes, não é o fim do mundo. Há muitas equipas, muitos jogadores, muitas opções", continuou Guardiola, que foi confrontado como uma curiosa questão: como reagia quando, nos tempos de jogador, era suplente?

"Eu era um futebolista excecional e nunca ia para o banco. Por isso não posso responder a essa pergunta", atirou, com bom humor.