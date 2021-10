Sterling e uma "bomba" sobre o futuro: "Se houvesse oportunidade de ir para outro lugar..."

Raheem Sterling, jogador do Manchester City

Jogador do Manchester City admite que estaria disposto a enfrentar um novo desafio.

O nome de Raheem Sterling já tem vindo a aparecer em vários rumores de mercado com o Barcelona, por exemplo, a aparecer como alegado interessado no jogador do Manchester City.

A verdade é que o internacional britânico tem vindo a perder o lugar de destaque que tinha na formação comandada por Pep Guardiola. Agora foi o próprio a dar aos rumores um

"Se houvesse oportunidade de ir para outro lugar, estaria aberto a ela neste momento", começou por dizer o jogador em declarações na cimeira "Business of Sport", antes de dar pistas sobre uma possível transferência.

"Deveria aprender um idioma. Gosto bastante do sotaque francês e do espanhol. Como jogador inglês, tudo o que conheço é a Premier League. Sempre soube que, talvez um dia, adoraria jogar no estrangeiro e ver como enfrentaria esse desafio", concluiu.