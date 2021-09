Em Espanha garantem que o Manchester United quer juntar Haaland a Ronaldo

Com um plantel de fazer inveja a muitas equipas, a verdade é que os "red devils" ainda não parecem totalmente satisfeitos.

O Manchester United esteve bastante ativo mercado de verão, tendo assegurado as contratações de Raphael Varane, Jadon Sancho e... Cristiano Ronaldo.

Com um plantel de fazer inveja a muitas equipas, a verdade é que os "red devils" ainda não parecem totalmente satisfeitos. De acordo com o jornal "As", o emblema inglês estará interessado em juntar Erling Haaland, do Borussia Dortmund, ao recheado plantel de estrelas.

O avançado, internacional norueguês, foi associado a vários gigantes europeus, como Real Madrid, Bayern e Chelsea, mas acabou mesmo por manter-se no clube alemão. Resta saber por quanto tempo.

Imagine-se, por agora, o que seria um plantel com Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Edinson Cavani, Bruno Fernandes, Marcus Rashford e... Erling Haaland.