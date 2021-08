Em Espanha garantem que Mbappé está próximo do Real Madrid e até detalham valores

De acordo com o jornal espanhol "AS", o Real Madrid está próximo de contratar o astro francês Mbappé.

Ao que tudo indica, o provável destino de Mbappé será Espanha. De acordo com o jornal espanhol "AS", o Real Madrid avançou para a contratação do astro francês por um valor de 150 milhões de euros.

A notícia surge esta terça-feira, um dia depois de vir a público que o avançado gaulês não aceitou a proposta de renovação contratual com o PSG. O vínculo entre o clube e o atleta dura até ao final desta temporada, pelo que Mbappé pode assinar, a custo zero, com qualquer clube a partir de janeiro.

Com contrato válido até 2022 - a partir de janeiro fica livre para assinar, a custo zero, por qualquer clube -, o avançado gaulês não aceitou prolongá-lo por mais cinco épocas (até 2026) e um aumento substancial de salário, só inferior a Messi e Neymar.

De acordo com o AS, o PSG avalia que deixar Mbappé sair sem vendê-lo enfraqueceria a imagem de poder que o PSG transmitiu neste verão com as contratações de Messi, Donnarumma, Achraf e Wijnaldum. Além disso, destaca a mesma fonte, seria uma oportunidade de o PSG voltar as forças a contratação de Cristiano Ronaldo sem apertar com o fair-play financeiro.

O PSG tem, agora, pouco mais de uma semana para concretizar a venda de Mbappé - o mercado dos principais campeonatos europeus fecha a 31 de agosto -, e o Real Madrid poderá afigurar-se, dado o interesse assumido, como o destino do craque francês.