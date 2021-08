Notícia em França: recusada nova oferta de renovação, PSG planeia vender Mbappé

Contrato do avançado gaulês com o emblema de Paris dura até ao final desta temporada, pelo que pode assinar, a custo zero, com qualquer clube a partir de janeiro.

A carreira de Mbappé, craque do PSG, deve continuar noutro clube europeu. Segundo a rádio RMC Sport, o internacional francês rejeitou mais uma proposta de renovação e o emblema de Paris planeia vendê-lo neste defeso para obter um encaixe financeiro.

Com contrato válido até 2022 - a partir de janeiro fica livre para assinar, a custo zero, por qualquer clube -, o avançado gaulês não aceitou prolongá-lo por mais cinco épocas (até 2026) e um aumento substancial de salário, só inferior a Messi e Neymar.

O PSG tem, agora, pouco mais de uma semana para concretizar a venda de Mbappé - o mercado dos principais campeonatos europeus fecha a 31 de agosto -, e o Real Madrid poderá afigurar-se, dado o interesse assumido, como o destino do craque francês.