Depois de Pogba, Manchester United anuncia outra saída a custo zero

Jesse Lingard está de saída do Manchester United

Jesse Lingard terminou contrato com os red devils e passa a ser um jogador livre no mercado

Depois de Paul Pogba, o Manchester United anunciou esta quarta-feira outra saída a custo zero. Jesse Lingard terminou contrato com os red devils e passa a ser um jogador livre no mercado.

O criativo de 29 anos passou mais de duas décadas nas fileiras do United, tendo feito a respetiva estreia em 2014, sob o comando de Louis van Gaal.

Lingard nunca se conseguiu afirmar como uma figura incontestável em Manchester, tendo feito ainda assim 35 golos num total de 232 jogos no clube e conquistado uma Taça de Inglaterra, uma Liga Europa, uma Supertaça e uma Taça da Liga ao serviço dos red devils.

O Man. United anunciou a saída do inglês através de uma publicação no site oficial do clube, na qual enalteceu momentos importantes protagonizados por Lingard, agradecendo-lhe e desejando-lhe "a maior das sortes" na carreira.