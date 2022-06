Manchester United confirma saída de peso no plantel: "Uma viagem notável"

Clube agradeceu ao médio francês, confirmando a saída do jogador, em final de contrato.

A saída de Paul Pogba do Manchester United foi oficializada esta quarta-feira pelo clube inglês. O internacional francês termina contrato no dia 30 de junho e não vai renovar.

"O clube pode anunciar que Paul Pogba deixará o Manchester United no final de junho, após a expiração do seu contrato", pode ler-se, num texto onde os "red devils" fazem um resumo da carreira do médio no emblema de Old Trafford. "Todos no clube gostariam de felicitar Paul pela sua carreira de sucesso e agradecer-lhe pelas suas contribuições para o Manchester United. Desejamos-lhe as maiores felicidades para os próximos passos numa viagem notável", remata.

A segunda passagem de Pogba por Old Trafford estendeu-se de 2016 até este ano e valeu-lhe a conquista de três títulos: uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga e uma Liga Europa.

De acordo com a Imprensa internacional, Pogba pode regressar à Juventus, onde já atuou, com o Barcelona e o PSG também na jogada.