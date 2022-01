Carreira de Dembélé no Barcelona acabou: "Só queremos jogadores comprometidos..."

Mateu Alemany foi o porta-voz da decisão oficial do Barcelona acerca da situação que envolvia Dembelé, que já havia ficado fora da convocatória de Xavi para o jogo desta quinta-feira com o Atlético Bilbau, na Taça do Rei.

Ousmane Dembélé não vai voltar a atuar com a camisola com a camisola do Barcelona. A garantia chega de Mateu Alemany, diretor desportivo do Barcelona que, aos canais oficiais do clube, anunciou que já não existe qualquer perspetiva de acordo para a renovação de contrato do francês.

"Estamos a 11 dias do fecho do mercado e entendemos que, após este processo, o jogador não quer continuar. Só queremos jogadores comprometidos com o Barça e, para o bem dele e o nosso, Dembélé deve sair do clube o mais rápido possível", informou à Barça TV.

Xavi, treinador blaugrana, já havia deixado Ousmane Dembélé fora dos convocados para a partida desta quinta-feira, às 20h30, na qual o Barcelona defronta o Atlético Bilbau na Taça do Rei, uma decisão apoiada pelo dirigente catalão. "A decisão do técnico é consistente com a posição do clube e a sequência de eventos que sucedeu. Dembélé não ter sido convocado é uma consequência da falta de desejo de continuar no clube", explicou.

"A realidade é que iniciámos as negociações com o Ousmane há cinco meses atrás, fizemos mais do que o suficiente para ele considerar o que vai fazer no futuro", conclui Alemany.

Dembélé, de 24 anos, está no Barcelona desde 2017/18 e esta temporada foi utilizado apenas em 11 jogos, tendo marcado um golo.

Formado no Rennes, o extremo, campeão do mundo pela França em 2018, deu nas vistas durante duas épocas no Borussia Dortmund, tendo depois rumado à Catalunha.

A imprensa espanhola tem divulgados nos últimos dias que Dembélé deverá mesmo abandonar Barcelona, com o futebol inglês a poder ser o seu destino ou até um regresso a França para representar o Paris Saint-Germain.