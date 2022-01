Dembélé fora da convocatória do Barcelona para a Taça do Rei

Impasse no processo de renovação de Ousmane Dembélé já se alarga há vários meses e Xavi, técnico do Barcelona, já havia avisado que tinha chegado a altura de o jogador decidir se renova ou sai do Barcelona. Hoje, o extremo ficou fora da convocatória blaugrana para a Taça do Rei.

Ousmane Dembélé está fora da convocatória de Xavi para a deslocação, às 20h30 desta quinta-feira, do Barcelona ao Atlético Bilbau, nos oitavos de final da Taça do Rei. A informação chega da imprensa espanhola, que aponta a exclusão do médio como uma tomada de força por parte de Xavi, com o intuito de apressar uma decisão por parte do internacional francês relativamente à situação contratual.

Na quarta-feira, Xavi já havia comentado a situação instável de Dembélé, apelando a que o jogador tomasse uma decisão quanto ao futuro o mais rápido possível.

Também Memphis Depay está fora dos convocados para o jogo em Bilbau, devido a problemas físicos.

Ousmane Dembélé, extremo de 24 anos, atravessa a quinta época ao serviço do Barcelona. Com um registo de 31 golos em 129 jogos pelos catalães, o francês, que custou 140 milhões de euros aos cofres blaugrana em 2017/18, nunca se conseguiu afirmar em Camp Nou, com várias lesões e problemas disciplinares a condicionarem o rendimento desportivo. Esta época, leva um golo em 11 partidas disputadas.