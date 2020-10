Atenção FC Porto: estreia amarga de Rúben Dias pelo Manchester City

Central português foi titular frente ao Leeds, jogo que terminou empatado a um golo. É o segundo encontro seguido da equipa de Guardiola sem vencer na Premier League, depois da goleada (2-5) sofrida na receção ao Leicester.

O Manchester City voltou a tropeçar na Premier League, desta vez ao empatar 1-1 no campo do recém-promovido Leeds, na quarta jornada, no encontro que marcou a estreia de Rúben Dias nos citizens.

Transferido durante a semana do Benfica para a formação de Manchester, o central internacional português foi titular e esteve o tempo inteiro em campo, enquanto o seu compatriota Bernardo Silva foi lançado pelo técnico Pep Guardiola na segunda parte, aos 65 minutos.

Depois do surpreendente desaire caseiro (5-2) com o Leicester na última ronda, o Manchester City voltou a deixar fugir pontos na Premier League, desta vez com o guarda-redes Ederson a ficar mal na "fotografia", num lance entre dois antigos jogadores do Benfica.

Já depois de Sterling ter dado vantagem aos Manchester City, aos 17 minutos, o guardião brasileiro deixou fugir a bola na marcação num canto e Rodrigo refez a igualdade na partida (e o resultado final), aos 59.

Destaque ainda para outro internacional português, Hélder Costa, que foi titular no Leeds.

Com este resultado, o Manchester City segue para já num atípico 10.º lugar, com apenas quatro pontos, mas pode cair ainda mais na classificação com o decorrer da jornada. Por seu lado, os peacocks são provisoriamente quintos, com sete.