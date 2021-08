Assim é o contrato que o PSG vai oferecer a Messi, segundo o L'Équipe

Confira a duração do contrato e o possível salário do astro argentino.

A notícia de que Messi iria deixar o Barcelona abalou o mercado de transferências e o mundo do futebol. Rapidamente os rumores sobre o futuro do astro argentino voltaram a disparar, sendo o PSG e o Manchester City apontados como os principais interessados.

Se Guardiola, treinador do clube inglês, quase que descartou uma possível operação, dizendo que agora Messi não estava nos planos, Mauricio Pochettino, técnico dos parisienses, admitiu que o antigo jogador do Barça era uma das opções em cima da mesa. Uma fotografia de Messi com os jogadores do PSG e um tweet também fizeram com que, atualmente, o emblema francês seja quase dado como o destino certo do argentino.

Pois bem, em França, mais precisamente o L'Équipe, avançam mesmo com os pormenores do contrato que o PSG se prepara para oferecer a "Leo": duas temporadas com mais uma de opção, com Messi a auferir um salário de 40 milhões de euros por ano, tornando-se, assim, o mais bem pago do clube.