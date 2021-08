Pochettino não descarta: "Messi no PSG? O clube avalia as opções"

Pochettino não descartou a hipótese do ex-Barcelona reforçar o PSG. "O clube avalia as opções e claro que Messi é uma delas", apontou.

No dia seguinte ao anúncio da saída de Messi do Barcelona, os rumores que ligam o argentino ao PSG intensificaram-se. Mauricio Pochettino, treinador dos parisienses, falou sobre a questão, esta sexta-feira, e disse que contratar La Pulga é uma opção.

"É melhor explicar-me em espanhol. Como já disse, estamos concentrados no início de temporada. Em paralelo, o clube trabalhar fortemente e de maneira discreta no mercado para melhorar a equipa a fim de enfrentar os objetivos. Quanto a Messi, sabemos o que aconteceu ontem, mas estamos concentrados no nosso trabalho, que é o jogo frente ao Troyes. O Leonardo [diretor desportivo] e o presidente trabalham para melhorar a equipa", explicou.

"Mais do que uma posição, no caso de Messi, é a qualidade de um jogador deste calibre que conta. O clube trabalha muito, avalia as opções e claro que Messi é uma delas", acrescentou o treinador.

O PSG joga com Troyes amanhã, às 20h00, no arranque da Ligue 1.