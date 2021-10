"Fui ver Messi a casa e estava em mau estado. Estava um pouco desligado"

Avançado argentino, em entrevista ao El País, assegura que o desencontro com o agora craque do PSG não lhe fez mudar de ideias. Saída de Camp Nou foi um "choque"

Saído do Manchester City, Aguero rumou a Camp Nou pois "tinha a expectativa de jogar com Messi". Dois meses após vincular-se ao Barcelona, o compatriota argentino saiu por falta de condições financeiras. Não obstante o desencontro e a época oscilante, Aguero voltaria a tornar-se culé. Sem pensar no salário.

"Não tenho arrependimentos. Sejamos honestos, que jogador não quer estar no Barça? Diria que a maioria dos jogadores gostaria, por muito bom ou mau que o Barça seja. Cheguei com a expectativa de jogar com Leo e de construir uma boa equipa. Quando me chamaram, pensei: 'Não me interessa o que me pagam', contou.

Em entrevista ao 'El País', Aguero aprofundou ainda a surpreendente saída de Messi e os efeitos criados no agora craque do PSG por terminar uma ligação tão prolongada. O dianteiro culé descreveu-a como "um momento de choque" para o compatriota.

"Ele estava em muito mau estado. Quando descobri, não pude acreditar. Nesse sábado fui vê-lo em sua casa. E, por causa da minha personalidade, como não o via bem, tentei fazê-lo esquecer o que tinha acontecido. Estava um pouco desligado", referiu Aguero, que foi desafiado a compara-lo com Ronaldo.

"A diferença é o futebol [praticado]. Esse talento vem da fábrica. Cristiano é mais um atacante do que Leo [Messi]. O que ele tem é que, como todos os atacantes, quando está confiante, marca golos, golos e mais golos", notou.

Ainda "desligado" da equipa principal está o avançado, por ainda não se ter estreado devido a uma lesão, mas esse momento estará para breve. Recuperado problema num tendão, o argentino atuou pela equipa secundária catalã e deve estar às ordens de Koeman no próximo fim de semana.