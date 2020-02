Abidal em risco no Barcelona: reunião de emergência com Bartomeu

Depois de criticar publicamente os jogadores e de ter sido também criticado por Messi nas redes sociais, o secretário técnico do Barcelona terá, hoje, uma reunião de emergência com o presidente do clube e a imprensa local já antecipa a saída.

Uma rádio da Catalunha anunciou, esta quarta-feira, uma reunião de emergência entre o presidente do Barcelona e Abidal, o secretário técnico cujas críticas ao plantel, no relacionamento profissional com o ex-treinador Ernesto Valverde, deram origem a um conflito com Messi. Nas redes sociais, o internacional argentino desafiou-o a "assumir responsabilidades", tal como fazem os jogadores e, sobretudo, citar "nomes" para ilustrar as queixas de falta de empenho no trabalho, sob pena de "sujar" a reputação de toda a equipa.

A resposta de Messi deixou Abidal numa situação muito delicada num clube cuja crise alimenta a curiosidade da imprensa espanhola. Esta amanhã, surgiu a notícia de que o presidente Bartomeu, em viagem, regressará hoje a Barcelona e reunirá de emergência com Abidal e, sem surpresa, o que se antecipa são problemas para o secretário técnico, sem força interna para suportar um conflito com Messi e o resto do plantel.