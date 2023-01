A razão pela qual Dani Alves foi logo detido pelas autoridades de Barcelona

Juíza considerou existir risco de fuga por parte do internacional brasileiro.

O internacional brasileiro Dani Alves foi detido preventivamente na sexta-feira em Barcelona, logo a seguir a ter-se apresentado numa esquadra para prestar depoimentos em relação a uma acusação de agressão sexual apresentada contra si por uma jovem, com base num alegado episódio ocorrido numa discoteca.

Um dia depois, o jornal espanhol Marca revela a razão da rápida detenção do lateral direito, de 39 anos, explicando que a juíza encarregue do caso considerou existir um grande risco de o jogador "subtrair à ação judicial", graças à sua riqueza económica e ao facto de ser brasileiro e residir atualmente no México.

Como o Brasil não tem acordo de extradição com Espanha, teria sido possível para Dani Alves regressar ao país-natal e não ter de responder à justiça espanhola no caso em questão.

Recorde-se que o Pumas, emblema mexicano que reforçou no verão do ano passado, rescindiu o contrato de Dani Alves pouco tempo depois de a sua detenção ter sido conhecida.