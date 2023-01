O testemunho da mulher que acusa Dani Alves de agressão sexual

Acusado de agressão sexual, o futebolista brasileiro ficou em prisão preventiva, numa decisão conhecida esta sexta-feira. O jornal El Periódico dá conta da versão dos factos da denunciante.

O jornal espanhol El Periódico revela, esta sexta-feira, a versão da mulher que acusa Dani Alves de agressão sexual, com detalhes do que terá acontecido naquela noite de 30 para 31 de dezembro de 2022, numa discoteca em Barcelona.

Segundo a publicação, as câmaras de vigilância na zona VIP daquele espaço de diversão comprovam a história relatada pela mulher, que diz que agressão sexual se consumou numa casa de banho da discoteca. Nessa zona já não há imagens de videovigilância.

De recordar que o lateral-direito, de 39 anos, foi detido na manhã desta sexta-feira e ficou em prisão preventiva, sem direito ao pagamento de fiança.

A versão da denunciante, contada pelo jornal El Periódico

A jovem chegou à discoteca acompanhada de duas amigas, por volta das 2h00 Aí, as três foram convidadas por um grupo de amigos mexicanos a subir para a zona VIP. De seguida, um funcionário daquele espaço comunicou às três mulheres que havia um outro homem a convidá-las para se juntar a ele. Após alguma insistência, acabaram por aceitar. Nessa outra mesa, estavam dois homens e duas mulheres (que saíram após a chegada das três convidadas). Um deles era Dani Alves, o outro um amigo do futebolista.

Após se apresentar, Dani Alves terá começado a invadir o espaço pessoal das mulheres, tocando-lhes. A certa altura, agarrou a mão da denunciante e fez com que esta lhe tocasse no pénis. Depois, o jogador do Pumas convidou a mulher, de 23 anos, a segui-lo para um outro espaço, uma casa de banho.

A partir desta altura, reforça o jornal, não há gravações do interior do espaço.

Ao aperceber-se de que se tratava de uma casa de banho, a mulher quis sair, mas Dani Alves terá impedido que tal acontecesse. Ato contínuo, o jogador terá sentado a denunciante na sanita, subiu-lhe o vestido, obrigou-a a sentar-se em cima dele, atirou-a ao chão, bofeteou-a, obrigou-a a fazer sexo oral e penetrou-a até ejacular.

Dani Alves saiu depois daquele espaço, antes da mulher. Esta, ao chegar novamente à zona VIP, em estado de choque, comunicou a uma amiga (a outra já não estaria naquele espaço) que precisava de ir embora e desatou a chorar.

A polícia foi chamada ao local e a vítima foi levada para o hospital para realizar exames médicos - o El Periódico indica que, de acordo com o relatório médico, há "algumas lesões que comprovam agressão".

Dois dias depois, explica o jornal, a mulher fez a denúncia na polícia, tendo entregado o relatório médico recebido no hospital e o vestido que usara na noite em questão.