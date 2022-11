Lukaku confirmado e Vertonghen presente na lista da Bélgica para o Catar

Lukaku, que estava em dúvida, figura na lista de Roberto Martínez. Confira os eleitos:

A seleção belga divulgou esta quinta-feira os convocados para o Mundial'2022, que vai disputar-se entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar.

Entre os eleitos de Roberto Martínez, nota para as presenças do ex-Benfica Jan Vertonghen, que rumou ao Anderlecht de forma a ter uma utilização mais regular, com vista precisamente ao Campeonato do Mundo, e de Romelu Lukaku, que estava em dúvida, devido à sua condição física.

A Bélgica está no Grupo F do Mundial, juntamente com Croácia, Marrocos e Canadá.

Lista de 26 convocados da Bélgica

Guarda-redes: Thibaut Courtois (Real Madrid, Esp), Simon Mignolet (Club Brugge) e Koen Casteels (Wolfsburgo, Ale).

Defesas: Toby Alderweireld (Antuérpia), Jan Vertonghen (Anderlecht), Leander Dendoncker (Aston Villa, Ing), Wout Faes (Leicester, Ing), Arthur Theate (Rennes, Fra), Zeno Debast (Anderlecht), Thomas Meunier (Borussia Dortmund, Ale), Timothy Castagne (Leicester, Ing), Yannick Carrasco (Atlético de Madrid, Esp) e Thorgan Hazard (Borussia Dortmund, Ale).

Médios: Axel Witsel (Atlético de Madrid, Esp), Youri Tielemans (Leicester, Ing), Amadou Onana (Everton, Ing), Hans Vanaken (Club Brugge) e Kevin De Bruyne (Manchester City, Ing).

Avançados: Romelu Lukaku (Inter Milão, Ita), Eden Hazard (Real Madrid, Esp), Michy Batshuayi (Fenerbahçe, Tur), Charles De Ketelaere (Milan, Ita), Jeremy Doku (Rennes, Fra), Dries Mertens (Galatasaray, Tur), Lois Openda (Lens, Fra) e Leandro Trossard (Brighton, Ing).