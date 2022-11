Selecionador da Bélgica com dúvidas sobre Lukaku

Condição física do avançado do Inter cria dúvidas no selecionador belga, Roberto Martínez

Não é ainda certo que Lukaku esteja no Mundial'2022, ainda que seja um dos nomes mais fortes do futebol belga.

"Neste momento não está em forma, dependerá dos médicos", disse o selecionador belga, Roberto Martínez.

"Se estiver em forma, alinhará num dos três primeiros jogos. É um jogador de que precisamos, mas se não for capaz, não será convocado", disse Martínez.