Ronaldo descarta regresso à Europa e diz: "Arábia é melhor do que os Estados Unidos"

Craque dos sauditas do Al Nassr diz que o futebol europeu perdeu qualidade.

Cristiano Ronaldo descartou esta segunda-feira um eventual regresso ao futebol europeu. O agora craque do Al Nassr, da Arábia Saudita, referiu mesmo que o futebol europeu perdeu qualidade e coloca Inglaterra no topo.

"Essa porta está completamente fechada, tenho 38 anos e acho que a Europa perdeu muita qualidade. Para mim, a única Liga de topo é a Premier League, está superior às outras. Mesmo a Espanha não está com aquela qualidade", afirmou. "A alemã também perdeu bastante qualidade", observou ainda.

"A Liga portuguesa é uma liga boa, mas não é top, top. Na Europa tenho a certeza que não vou jogar. Estados Unidos? Também não. A Arábia é melhor do que os Estados Unidos", atirou, depois da derrota do Al Nassr por 5-0, frente ao Celta, no Algarve.

Recorde-se que Lionel Messi foi recentemente apresentado como jogador do Inter Miami, emblema norte-americano.