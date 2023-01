Possível estreia de Ronaldo no Al Nassr adiada para sexta-feira

Chuva intensa está a provocar problemas no sistema elétrico do estádio do Al Nassr, pelo que o jogo com o Al Ta'ee foi adiado 24 horas.

A receção do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, ao Al Ta'ee, treinado pelo português Pepa, foi adiada 24 horas, passando a estar marcada para sexta-feira, às 15h00 portuguesas.

O Al Nassr informou que as chuvas intensas estão a provocar problemas no sistema elétrico do estádio Mrsool Park, o que levou à decisão de adiar a partida.

Ainda resta a dúvida sobre se o jogo vai ditar a estreia de Ronaldo no clube saudita, ainda que esse cenário seja improvável devido à punição de dois jogos trazida do Manchester United, na sequência de um incidente com um jovem autista do Everton, na Premier League.