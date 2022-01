Salah e Mané lideram parada de estrelas: jogadores e seleções de maior valor da CAN'2021

Avançados do Liverpool são os dois jogadores com o maior valor de mercado no torneio continental, enquanto Hakimi, lateral marroquino do PSG, fecha o pódio. Mahrez, Mendy e Haller, o melhor marcador da atual edição da Champions, são outros dos destaques no top-20. A nível de seleções, o Senegal superioriza-se a Costa do Marfim e Nigéria para conquistar o cetro

Habituados aos holofotes mediáticos pela sua preponderância no ataque do Liverpool, Salah e Mané são as estrelas mais cintilantes da CAN"2021 que se inicia no próximo domingo e, sem surpresa, os dois jogadores em prova com o maior valor de mercado, segundo dados do portal "Transfermarkt". O egípcio lidera a lista com uma avaliação de 100 M€, enquanto o senegalês fica-se pelos 80 M€. O pódio dos mais valiosos é fechado pelo marroquino Hakimi, lateral-direito do PSG, que está avaliado em 70 M€.

O top-20 apresentado no quadro em cima é monopolizado pela Premier League, que conta com 12 representantes. Além dos supracitados Salah e Mané, o nigeriano Ndidi (Leicester), os argelino Mahrez e Benrahma (City e West Ham), os marfinenses Zaha e Pepé (Palace e Arsenal), o ganês Partey (Arsenal), o guineense Keita (Liverpool), os senegaleses Mendy e Sarr (Chelsea e Watford) e o maliano Bissouma (Brighton) também estão entre a elite da CAN.

A liga italiana empresta quatro jogadores aos mais valiosos, enquanto a alemã, a francesa, a espanhola e a neerlandesa têm um representante. O desta última é o avançado marfinense Haller (Ajax), o melhor marcador da presente edição da Champions.

Avaliado em 341,9M€, o plantel do Senegal é o mais valioso do torneio africano, seguido da Costa do Marfim (306,7 M€) e da Nigéria (246,5 M€) do portista Zaidu. Sozinho, Salah vale aproximadamente 62% do valor total da lista de convocados do Egito elaborada por Carlos Queiroz, enquanto os eleitos de António Conceição (Camarões) valem 140,7 M€.

Tapsoba entre a elite

Numa lista dominada por jogadores das seleções favoritas à vitória na CAN"2021, a presença de Tapsoba (Burquina Faso) é digna de destaque. Lançado para a ribalta em Guimarães, o central foi negociado para o Leverkusen por 18 M€ em janeiro de 2020 e, de lá para cá, viu o seu valor de mercado disparar para os 40 M€ à conta das boas exibições pelos farmacêuticos.

