CAN'2021: talento escondido nas quintas divisões

Uma das características mais fascinantes da festa do futebol africano passa pela presença de jogadores pouco habituados a atuarem nos grandes palcos internacionais.

A busca de talento por parte de alguma das participantes mais modestas da prova levou-as até longínquas quintas divisões de seis países europeus.

Estreante nas andanças da CAN, a Gâmbia foi aos amadores do Bronshoj (Dinamarca) e do Dietikon (Suíça) "pescar" Ngum e Jagne, respetivamente.

As Comores também vão somar a sua primeira participação no torneio e recrutaram Ben Boina ao Endoume, clube da zona de Marselha. Já a Serra Leoa recorreu a Sesay, dos ingleses do Wealdstone Raiders, para fortalecer a sua defesa. Por fim, duas das Guinés em prova, a Bissau e a Equatorial, viram, respetivamente, em Jonas Mendes (Beira-Mar) e Embela (Somozas) ativos de eleição.