Dupla portuguesa à caça de título inédito na CAN

CAN'2021 >> António Conceição (Camarões) e Carlos Queiroz (Egito) têm armas que os colocam no lote de candidatos à vitória na prova

No seguimento das conquistas da América do Sul e da Ásia a nível de clubes, graças às vitórias de Abel Ferreira (Palmeiras) na Taça Libertadores e de Leonardo Jardim (Al-Hilal) na Champions asiática, respetivamente, chegou a vez dos treinadores portugueses partirem à conquista de África no futebol de seleções. A partir de domingo, António Conceição (Camarões) e Carlos Queiroz (Egito) vão começar a lutar por um troféu inédito para as cores portuguesas e ambos têm armas para superar o registo estabelecido por Paulo Duarte, que guiou o Burquina Faso ao terceiro lugar da CAN de 2017, naquela que foi a melhor participação entre a diáspora.

Paulo Duarte, que guiou o Burquina Faso ao terceiro lugar em 2017, é a exceção num torneio que não foi simpático para os técnicos portugueses nas restantes 13 ocasiões em que marcaram presença

A caminhada do atual selecionador do Togo representa um murro na mesa num histórico discreto dos treinadores lusos na competição e só foi alcançada à terceira tentativa, pois nas duas anteriores ficou-se pela fase de grupos. Esse é, aliás, o destino habitual nas 14 ocasiões em que uma seleção africana foi treinada por um luso na CAN: além de Paulo Duarte só Manuel José, ao comando de uma Angola a jogar em casa, Carlos Queiroz (África do Sul) e Artur Jorge (Camarões) conseguiram avançar até aos "quartos", onde caíram.

António Conceição vai fazer a sua estreia ao nível de fases finais de competições de seleções, enquanto Carlos Queiroz já está habituado a estas andanças: esta será a sua nona presença e a segunda pelo Egito

O cenário de uma eliminação precoce representaria uma catástrofe para os dois técnicos lusos presentes na edição de 2021, que são apontados como favoritos à conquista da prova. À boleia do estatuto de anfritrão, António Conceição está pressionado a erguer um troféu que os Camarões conquistaram pela última vez em 2017, vencendo, curiosamente, o Egito na final da competição disputado no Gabão. Já Carlos Queiroz está ao comando da seleção que é a maior vencedora de sempre da CAN, com sete títulos conquistados, e tem Salah, a viver o melhor momento da carreira, como grande trunfo.

Na edição de 2017, jogada no Gabão, os Camarões sagraram-se campeões após vencerem o Egito na final. Em 2019, as equipas ficaram pelos "oitavos" na prova ganha pela Argélia

Com uma carreira maioritariamente passada ao serviço de clubes, com passagens por Roménia, Chipre e Arábia Saudita, António Conceição vai-se estrear em fases finais de competições de seleções. Já Carlos Queiroz está habituado a estas andanças. A sua estreia ocorreu na CAN de 2002 com a África do Sul. Posteriormente orientou Portugal no Mundial"2010 e o Irão nos Mundiais de 2014 e 2018 e nas Taças da Ásia de 2015 e 2019. Ao serviço da Colômbia disputou uma Copa América em 2019 e, já ao "volante" do Egito, foi derrotado pela Tunísia nas "meias" da última edição da Arab Cup, que se jogou no passado mês de dezembro.

