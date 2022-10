Mais uma equipa da I Liga eliminada: Tondela bate Santa Clara na Taça de Portugal

Tondela recebeu e venceu o Santa Clara por 2-0, este sábado, e seguiu para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Rafael Barbosa inaugurou o marcador (38 minutos) e Ruben Fonseca consolidou a vitória no tempo de compensação, aos 90+1, num jogo em que a diferença de escalão das duas equipas não se fez notar em campo.

A formação açoriana desperdiçou uma grande penalidade, logo aos cinco minutos, quando Allano, na conversão, permitiu a defesa de Babacar Niasse.

Nos minutos seguintes, a baliza do Tondela volta a estar no centro do jogo, primeiro com um remate de Ricardinho junto ao poste direito e, depois, com o guarda-redes a defender um remate de Mateus Araújo.

Depois dos primeiros 20 minutos foi o Tondela que criou perigo junto da baliza de Gabriel Batista, com a marcação de um livre por Daniel dos Anjos que passou rente ao poste direito da baliza do Santa Clara.

A equipa da casa manteve a pressão na grande área do Santa Clara e a insistência da formação de Tozé Marreco acabou por dar frutos aos 38 minutos, num remate de Rafael Barbosa, após assistência de Daniel dos Anjos.

Na segunda parte, as duas equipas mantiveram o equilíbrio, com ambas as formações a tentarem criar perigo junto das balizas adversárias, mas sem eficácia.

As alterações nos últimos 10 minutos de jogo da equipa da casa acabaram por dar frutos, com Ruben Fonseca, acabado de entrar em campo, a confirmar a vitória ao atirar para o fundo da baliza, assistido por Cuba, e a fazer o 2-0.

O Tondela, finalista vencido da edição passada, voltou a brilhar na Taça, ao tornar-se no segundo tomba gigantes da terceira eliminatória, depois de o Mafra ter afastado o Marítimo.

O Santa Clara, 16.º e penúltimo classificado no principal escalão, somou o quinto jogo sem vencer, em todas as competições, e a terceira derrota seguida.

Jogo disputado no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Tondela - Santa Clara, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Rafael Barbosa, 38 minutos.

2-0, Ruben Fonseca, 90+1.

Equipas:

- Tondela: Babacar Niasse, Marcelo Alves, Manu Hernando, Jota Gonçalves, Dário Miranda (Cuba, 80), Pedro Augusto, Telmo Arcanjo (Ruben Fonseca, 87), Naoufel Khacef, Bebeto, Rafael Barbosa (Betel Muhungo , 90+3) e Daniel dos Anjos (90+3).

(Suplentes: Philip Tear, Joel Sousa, Rafael Alcobia, Ruben Fonseca, Cuba, Matías Lacava, Rodrigo Fajardo, Betel Muhungo e Simão Duarte.

Treinador: Tozé Marreco.

- Santa Clara: Gabriel Batista, Mateus Araújo, Allano (Stevanovic, 58), Tagawa (João Lima, 70), Paulo Eduardo, Adriano, Pierre Sagna, Anderson Carvalho (Adriano Firmino, 58), Pedro Bicalho (Bruno Almeida, 58), Gabriel Silva e Ricardinho (Matheus Babi, 78).

(Suplentes: Marco Pereira, Tassano, Adriano Firmino, Victor Bobsin, Bruno Almeida, Andrezinho, Stevanovic, Matheus Babi e João Lima).

Treinador: Mário Silva.

Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Anderson Carvalho (20 minutos), Allano (39), Dário Miranda (45), Adriano Firmino (66) e Babacar Niasse (85).

Assistência: 925 espectadores.