Rui Pinto sobre Bruno Paixão: "Substituiu no Linkedin as referências na Direcção de Arbitragem do Casa Pia, por Motorista Uber"

As perícias financeiras realizadas pela Polícia Judiciária (PJ) e pelo Ministério Público à empresa informática, que terá servido de saco azul ao Benfica - pela forma como recebeu 1,9 milhões de euros do clube por serviços de consultoria fictícios - detetaram pagamentos de milhares de euros ao árbitro Bruno Paixão. Segundo a notícia avançada esta segunda-feira pela TVI, "os indícios no processo são de corrupção desportiva".

Perante esta notícia, o denunciante do Football Leaks, Rui Pinto, recorreu à rede social Twitter para deixar duas publicações que visam não só o ex-árbitro como Paulo Gonçalves e o atual presidente encarnado, Rui Costa.

"Estará em causa novamente uma 'mera coincidência'. Porventura a mesma coincidência que levou Bruno Paixão, Paulo Gonçalves e Rui Costa a Pina Manique", escreveu no primeiro tweet, seguido mais tarde por um outro, denunciado alterações no perfil de Bruno Paixão na profissional LinkedIn. "Entretanto, por "mera coincidência", Bruno Paixão substituiu no perfil de Linkedin as referências ao seu cargo na Direcção de Arbitragem do Casa Pia Atlético Clube, por Motorista Uber", refere.