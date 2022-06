Regulamentos discutidos hoje em AG da Liga: conheça algumas das propostas

Taça da Liga, fim do desempate com golos fora, segurança e bilhética na agenda da reunião.

Hoje, a partir das 10h00, as sociedades desportivas das I e II ligas reúnem-se no Porto para a anual assembleia geral de alteração dos regulamentos de Competições, Disciplinar e Arbitragem.

O JOGO já teve acesso a algumas propostas, uma das quais relacionada com a Taça da Liga, que contará com um novo formato: a fase inicial terá oito grupos, com esta etapa a ser disputada entre 18 de novembro e 17 de dezembro. Seguem-se, entre 20 a 23 de dezembro, os quartos-de-final. A final-four ainda não tem data definida, uma vez que, tendo em conta a realização do Mundial do Catar, haverá que conjugar a prova com o esforço dos atletas.

Além disto, também se falará dos golos marcados fora enquanto critério de desempate que vai ser abolido em Portugal, tal como aconteceu anteriormente nas competições internacionais. Depois, o play-off de acesso/permanência terá algumas novidades, com a realização de um sorteio para definir quem joga em casa no primeiro jogo e, ainda, a introdução do prolongamento.

Bilhética, segurança nos recintos desportivos e questões disciplinares preencherão a agenda dos clubes que se encontrarão, hoje, na sede do organismo.

PROPOSTAS

Taça da Liga

Em ano de Mundial, a Taça da Liga vai contar com novas datas e com um modelo competitivo diferente. A habitual final-four mantém-se, mas tudo o que está para trás muda, com a introdução de mais grupos na fase inicial e com inclusão dos quartos-de-final. O objetivo passa por agilizar a melhor forma para que nenhum clube seja prejudicado devido à participação no Mundial.



Golos marcados fora deixam de contar

Depois de as competições europeias terem abolido o critério dos golos fora, agora é Portugal a seguir o exemplo. Desta forma, vai deixar de haver esse critério nas regras de desempate.



Play-off com sorteio e prolongamento

Anteriormente, no play-off de acesso/permanência, a equipa do escalão inferior jogava o primeiro encontro em casa, agora tal será decidido através de um sorteio. Além disso, será implementado, também, o prolongamento.



Modelo de bilhética

Uma das preocupações dos clubes é a desmaterialização dos bilhetes. Atualmente, o clube visitado passa os bilhetes aos visitante em papel e a intenção é mudar para o digital, numa "app" ou por email, para ser mais ecológico e prático. O objetivo é que não se imprima e que a entrada nos recintos desportivos seja mais prática.



Segurança nos recintos

Na próxima temporada passa a ser obrigatória a presença de um elemento da Liga e de um elemento do clube visitante nas reuniões de segurança de nível 1, realizadas uma semana antes. Neste nível entram os jogos que colocam mais desafios à organização e à segurança.



Disciplinar

Reforço da fundamentação das acusações e das sanções. Uma formalização maior nos regulamentos disciplinares para haver uma clarificação nos castigos e nos prazos dos mesmos.