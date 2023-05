Benfica e Sporting confirmam buscas realizadas pela Autoridade Tributária

Estádio da Luz, casa do Benfica

Redação com Lusa

"Investigadores procuram elementos de prova de desvios de dinheiro e ocultação de rendimento em contratos de transferências de jogadores", segundo o Jornal de Notícias.

Benfica e Sporting confirmaram à agência Lusa, através de fontes oficiais, que foram, além do FC Porto, alvo de buscas esta quarta-feira por parte da Autoridade Tributária (AT).

Segundo as mesmas fontes, os dois clubes colaboraram com as autoridades nas buscas às instalações.

Fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) disse à Lusa, por outro lado, que militares estão a acompanhar a operação da AT, numa investigação dirigida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

De acordo com o Jornal de Notícias, "os investigadores procuram elementos de prova de desvios de dinheiro e ocultação de rendimento em contratos de transferências de jogadores."

A publicação associa estas buscas à operação Fora de Jogo, que decorre há vários anos e conta com dezenas de arguidos, num processo que terá sido desencadeado por documentos acedidos por Rui Pinto, o principal arguido do processo Football Leaks.